Assalto al distributore automatico, l’esasperazione del commerciante: “Preso di mira 20 volte”

Empoli, 2 aprile 2025 – “Questa è la ventesima volta che viene preso di mira”. Non esagera Riccardo Bagnoli della tabaccheria edicola Alderighi, tra via Fucini e piazza Toscanini, elencando il numero degli assalti al distributore automatico di sigarette e tagliandi della lotteria, posizionato all’esterno dell’attività. L’ultimo colpo risale all’alba di martedì. Nonostante l’allarme e l’arrivo della pattuglia del corpo dei Vigili Giurati il malfattore è riuscito nel suo intento.

La telecamera della videosorveglianza ha ripreso tutta la scena. Erano circa le 5.30 quando il bandito di turno è entrato in azione. Pantaloni e giaccone scuri, calzamaglia in testa e piede di porco in pugno. Con passo deciso si dirige all’apparecchio e con l’attrezzo del mestiere riesce a forzare la fessura della gettoniera, rompendola. Quindi si china e con una mano riesce a prelevare il contante che si trova all’interno, dagli 80 ai 100 euro. “Quello che di solito è l’incasso di una giornata – spiega Bagnoli – ma i danni al distributore sono molti di più. Almeno tre o quattro volte tanto. Questo è il secondo episodio nel giro di una settimana. La prima volta siamo riusciti a riparare i danni, ma stavolta no, perché è stata spaccata la gettoniera. Per il momento ho dovuto fermare l’apparecchio”. Bagnoli ha fatto di tutto per proteggere il distributore: doppio lucchetto, una gabbia esterna e anche un allarme dedicato. “Ho due sistemi di allarme collegati alla vigilanza privata – spiega – uno per il negozio, l’altro collegato al distributore. Ho investito e sto investendo tanto in termini di sicurezza per l’attività, ma sembra non bastare mai”.

Bagnoli sottolinea come nella zona sia tornata a farla da padrone la microcriminalità. “Dopo un periodo di tranquillità – dice – la situazione è di nuovo peggiorata”. Bagnoli, con la sua attività che dà proprio sulla piazza, ha un punto d’osservazione privilegiato, oltre a raccogliere le segnalazioni dei residenti dell’area compresa tra piazza Toscanini, via Renato Fucini, via XI Febbraio, zona Ecomedica e via Corticella. “C’è chi, tra i residenti, si è lamentato perché ha notato di nuovo dei giri strani. La situazione sta tornando fuori controllo. Non ci sentiamo sicuri”.