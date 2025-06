L’esercito dei volontari. Associazioni in campo da tutto il territorio: "Non dimenticheremo"

Una serata di grandi emozioni. Il sindaco Alessio Mantellassi e il presidente della Regione Eugenio Giani hanno premiato personalmente tutti i volontari in campo per l’alluvione del 14 e 15 marzo, donando loro un attestato di partecipazione e di ringraziamento da parte del Comune, accompagnato da una targa. Sul palco 19 associazioni di Empoli e dell’Empolese Valdelsa che hanno ricevuto gli applausi della platea.

Le associazioni di Empoli: Misericordia di Empoli, Croce Rossa Italiana comitato di Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Ari Associazione radioamatori italiani sezione di Empoli, Scs Scuola cani salvataggio Empolese Valdelsa, Vab Empoli.

Le associazioni dell’Empolese Valdelsa: Misericordia di Castelfiorentino, Pubblica Assistenza di Fucecchio, Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, Pubblica Assistenza Croce d’oro di Montespertoli, Misericordia di Montelupo Fiorentino, Misericordia di Certaldo, Prociv Arci di Castelfiorentino, Prociv Arci di Certaldo, La Racchetta di Montaione, La Racchetta di Montelupo Fiorentino, La Racchetta di Montespertoli, Vab Limite sull’Arno, Vab di Vinci.

A loro è andato il più sentito grazie da parte della giunta comunale e di tutti i cittadini presenti alla serata, per quanto fatto per la propria comunità. Le parole di Nedo Mennuti, vicesindaco con delega alla Protezione Civile: "A tutte le associazioni e i volontari, un sentito grazie da parte mia. In quei giorni di emergenza vedere tutto quel viavai di persone, che venivano ad aiutare lasciandosi alle spalle una casa, un lavoro, una famiglia, per far sentire la propria vicinanza a chi aveva bisogno, è un ricordo che porterò con me a lungo".