Le terre medicee. Al via le visite tra arte e storia

Al via la rassegna ’Nelle Terre di Cosimo I de’ Medici’, itinerario guidato tra Fucecchio e Cerreto Guidi alla scoperta di luoghi legati al primo Granduca di Toscana, nella ricorrenza dei 450 anni dalla morte. Il ciclo di escursioni è gratuito e prevede un percorso che tocca alcune delle maggiori realizzazioni volute da Cosimo I nel Medio Valdarno Inferiore e che ne modificarono profondamente il paesaggio. Il progetto intende evidenziare il ruolo che queste costruzioni ebbero nella trasformazione del paesaggio e nel processo di costruzione dello stato regionale nella prima età moderna.

Ogni passeggiata, che ha la durata di una giornata, si sviluppa attraverso diversi ambienti, partendo dalla Villa Medicea di Cerreto Guidi, residenza del principe e oggi sito Unesco (si potrà visitare anche il Museo storico della caccia e del territorio), proseguendo in un percorso nell’area umida del padule di Fucecchio sulle tipiche imbarcazioni, per concludersi con la visita al Ponte di Cappiano, voluto da Cosimo per regolamentare le acque del Lago di Fucecchio.

Domani mattina alle 9.15 la partenza della prima uscita con ritrovo in piazza Aldo Moro a Fucecchio, mentre il rientro è previsto per le 17.15. L’escursione è aperta a un massimo di 25 partecipanti, che si potranno avvalere del servizio trasporto e dell’assistenza di guide storico-artistiche e naturalistiche, oltre che del cestino da viaggio per il pranzo (su richiesta al costo di 12 euro) da ritirare presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi. Per chi vuole, invece, si può tranquillamente organizzare individualmente con il pranzo a sacco. I prossimi appuntamenti sono sabato 7, venerdì 13 e sabato 14 settembre. L’iniziativa, che vede il contributo della Regione Toscana, è stata promossa da Comune di Fucecchio, Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, Comune di Cerreto Guidi, la Direzione delle Ville e Residenze Monumentali Fiorentine, Direzione della Villa Medicea di Cerreto Guidi e Amici della Villa Medicea, Iter Mentis e Associazione Il Padule.