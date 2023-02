Lavorare e studiare negli States

Lavorare, viaggiare e studiare negli Stati Uniti. Ecco l progetto "Au Pair in America" che può offrire la grande opportunità di vivere e lavorare per un anno come ragazzi alla pari presso una famiglia americana. L’esperienza permetterà non solo di immergersi nella cultura americana, vivendo in una famiglia, ma anche di conoscere altre culture attraverso le tantissime persone che sarà possibile incontrare durante questa esperienza. Giovedì 2 marzo alle 16 l’Informagiovani organizza un incontro in collaborazione con "Au Pair in America", la prima agenzia autorizzata dal governo americano ad effettuare programmi di soggiorno alla pari. Silvia, attualmente Interviewer di Au Pair in America, presenterà il programma "Au Pair in America", che costituisce un’opportunità fantastica ed economicamente accessibile rivolta a ragazzi e ragazze che hanno appena finito le scuole superiori o l’università. Informazioni allo 0571 23331.