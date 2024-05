L’appello dell’Arci ai candidati

L’Arci Empolese Valdelsa ha redatto una lista di richieste in vista delle imminenti elezioni su cui chiede un impegno ai candidati e alle candidate. "Difesa dei valori dell’antifascismo, riconoscimento dei circoli come presidi strategici e luoghi di costruzione di benessere di base, affermazione delle pratiche di legalità e antimafia sociale, di trasparenza e laicità, promozione culturale". Questi i capisaldi delle richieste, a cui si aggiungono "maggiore attenzione alle istanze che vengono dai territori, ascolto dei comitati cittadini che in questi anni sono nati e cresciuti, consolidamento dei modelli di accoglienza delle persone migranti, valorizzazione del servizio civile e incentivazione delle prassi volte alla salvaguardia ambientale". Quindi un punto al centro "dell’azione del comitato Arci territoriale: l’impegno a sostenere in tutte le sedi possibili un cessate il fuoco immediato a Gaza". I circoli e le associazioni di Arci Empolese Valdelsa costituiscono l’insieme di luoghi della promozione sociale più grande di tutto il territorio. Sono, infatti, ben 69 circoli e case del popolo e circa 8.000 soci e socie, circa 800 volontariəche con passione e dedizione animano le comunità. "Un insostituibile patrimonio di socialità e di umanità, luoghi di incontri in cui conoscersi, ascoltarsi,discutere, partecipare, stare insieme e divertirsi – sottolineano dall’Arci – Spazi che sono di fatto la casa comune di chiunque si riconosca nei valori della partecipazione democratica, della tutela dei diritti civili, della salute, del lavoro e dell’ambiente, del benessere sociale, della solidarietà e del mutualismo come strumenti di crescita collettiva. In questo difficile momento storico, in cui le destre avanzano e si rafforzano e l’individualismo prende ogni giorni di più il sopravvento, il mondo dell’associazionismo di promozione sociale assume un ruolo ancora più importante: per questo rivendichiamo con forza e orgoglio i nostri principi ideali, i nostri valori di riferimento, la nostra autonomia e il nostro sistema di autofinanziamento".