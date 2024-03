L’anno scorso il dialogo ’interstellare’ con gli astronauti nello spazio

EMPOLI

La prima volta non si scorda mai. Il 23 febbraio dello scorso anno gli studenti del liceo Pontormo si sono resi protagonisti di un collegamento radio Ariss (Amateur Radio on International Space Station) con la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a oltre quattrocento chilometri dalla Terra. Il liceo empolese è stato l’unico in Italia ad essersi guadagnato questa opportunità. In auditorium, 285 giovani pronti ad applaudire, chiedere, ascoltare. La lezione? Dallo spazio. In quindici hanno potuto intervistare in lingua inglese l’astronauta giapponese Koichi Wakata, in orbita.

A gestire la strumentazione durante la "conversazione impossibile", i membri dell’Associazione Radioamatori Italiani di Empoli. Una mattinata per allargare gli orizzonti, alla quale hanno preso parte studiosi, esperti e docenti con special guest Ilaria Cinelli (nella foto), astronauta montelupina, ingegnere e brillante ricercatrice.

Y.C.