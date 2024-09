Finisce in manette il ladro di orologi, aveva rubato anche un Rolex

Empoli, 4 settembre 2024 - Quegli strani movimenti intorno casa alle 9 di mattina avevano insospettito, non poco, il vicinato. Così è scattato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. La telefonata si è rivelata provvidenziale perché ha permesso di sventare il furto di quattro orologi dal valore piuttosto consistente. Il ladro, un cittadino albanese di 22 anni, senza fissa dimora e già destinatario di “avviso orale”, era infatti riuscito ad intrufolarsi in un’abitazione nella zona sud di Empoli approfittando dell’assenza dei proprietari. Rovistando indisturbato nelle stanze era riuscito a trovare quattro orologi di un certo valore, di cui uno di marca Rolex. Evidentemente però i suoi movimenti non erano passati inosservati: qualcuno del vicinato lo aveva notato e aveva telefonato al 112. Infatti ad attendere il ladro fuori dall’abitazione c’era una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Empoli che lo ha subito bloccato e arrestato per furto in abitazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari che nel frattempo erano stati contattati e avverti dell’intrusione.

I militari empolesi nei giorni scorsi sono stati impegnati in altre diverse attività sempre legate a furti. Pochi giorni prima, in un negozio di elettrodomestici in centro, un 50enne di nazionalità georgiana è stato sorpreso mentre stava tentando di asportare uno smartphone. Le intenzioni dell’uomo sono state scoperte dalla visione delle telecamere a circuito chiuso dell’attività commerciale. Il titolare ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che prontamente si sono portate sul posto. Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà. Il telefonino, oggetto del desiderio, è stato riposizionato al proprio posto.

Infine, un altro furto, ma stavolta l’episodio si è svolto per strada in via XI febbraio dove un 23enne di nazionalità senegalese ha rubato le scarpe ad un ragazzo e poco dopo, come se non bastasse, ha anche tentato di spogliarsi davanti ai passanti. Il giovane è stato subito notato da una pattuglia dei carabinieri che si trovava sul posto durante un controllo: è stato fermato, identificato e denunciato in stato di libertà.

i.p.