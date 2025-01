Banda di ladri armata di coltello. Minacce e spinte al vigilante dopo il furto al supermercato

Empoli, 7 gennaio 2025 – Se non avesse mantenuto il sangue freddo, la storia da raccontare forse sarebbe stata un’altra. E forse senza lieto fine. L’anno è iniziato con un episodio violento davanti all’uscita del Conad di via Tinto da Battifolle, a Empoli, dove giovedì sera un addetto alla vigilanza è stato minacciato da tre uomini armati di coltello. Tutto ha avuto inizio quando l’operatore ha notato il trio muoversi tra gli scaffali con fare sospetto. Prima maneggiare bibite e prodotti alimentari guardandosi attorno con fare circospetto, e poi dirigersi verso la porta a passo svelto, superando le casse con nonchalance. Il dubbio che avessero avuto qualcosa da nascondere si è fatto sempre più concreto fino a diventare realtà nel momento in cui il professionista ha chiesto loro se fosse tutto a posto. La reazione è stata da subito scomposta.

Dopo le offese sono passati alle vie di fatto. Il gruppo ha cercato di evitare il controllo, minacciando la guardia di morte per guadagnarsi la fuga. Sono partite anche delle spinte: uno dei furfanti ha rivelato di avere con sé un coltello e alla fine lo ha tirato fuori. L’autocontrollo del vigilante ha prevalso sulla tensione alle stelle e nessuno si è fatto male. Il gruppo è scappato a piedi con la refurtiva, comunque di poco valore. L’allarme al 112 è stato immediato, con i carabinieri che sono giunti sul posto e hanno raccolto le testimonianze della vittima e di altre persone presenti. Da quanto emerso i tre ladri non sarebbero facce nuove in zona.

“Gli episodi spiacevoli e pericolosi sono all’ordine del giorno – racconta chi ha assistito a quest’ultima scena –. Il problema non è la mancanza di controlli, semmai la legge che non permette di assicurare questi personaggi alla giustizia”. Di recente il punto vendita era finito nel mirino anche di un ladro seriale che aveva scoperto come riuscire ad accedere allo spazio sul retro adibito allo scarico merci e vi aveva fatto rifornimento di birre a più riprese. Almeno fino al giorno in cui, probabilmente sotto effetto di sostanze, non si è incredibilmente addormentato nell’area privata – nonostante l’allarme scattato – e lì è stato acciuffato dalle forze dell’ordine in stato confusionale.

elisa capobianco