La vetrina delle eccellenze agricole

EMPOLI

I prodotti agricoli del territorio danno appuntamento domani, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini. La vetrina empolese della qualità, genuinità e stagionalità, espressione di tante aziende agricole locali e non, il Mercatale in Empoli, ormai è entrato a far parte della quotidianità delle persone. Un’occasione per fare spesa e acquisti quasi a chilometro zero, perché aziende e produttori sono tutte della zona. Dai fiori primaverili alla frutta e verdura, alle carni, ai formaggi e anche una new entry: l’azienda agricola Il Cardeto da Castelfiorentino che porterà vino e verdure.

Saranno presenti i fiori de La Serra di Vito Fusillo di San Miniato, Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio, il pane di grano antichi toscani del forno Romolino, l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi. Infine l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, l’azienda agricola La Contadina che porterà una varietà di formaggi caprini, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello e maiale e pollame e infine, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione da Certaldo.