La nuova piazza Boccaccio: "Interventi al rush finale"

I lavori in piazza Boccaccio sono stati praticamente completati, ad eccezione della baracca di cantiere che sarà rimossa solo al termine delle operazioni. I lavori stanno procedendo allo stato attuale in via 2 Giugno ed in via Roma, con l’obiettivo che (meteo permettendo) di concludere il tutto entro il prossimo 30 aprile (quando scadrà la proroga concessa alla ditta edile che sta occupandosi dell’intervento). È il punto per quel che riguarda la maxi-operazione di riqualificazione del centro urbano, che si avvia verso l’ultima fase del lavoro. Nei giorni scorsi è stata sostanzialmente ultimata l’asfaltatura di via 2 Giugno perlomeno per quel che riguarda la parte centrale: gli operai procederanno adesso inserendo i sapietrini nel marciapiede laterale.

Un cantiere che si trova in una fase più avanzata e meno invasiva rispetto a quella delle scorse festività natalizie, ecco perché non sono al momento previsti eventuali stop in occasioni delle prossime festività pasquali. Un passo "extra", una volta che tutta l’opera sarà stata completata, potrebbe riguardare la questione legata ai posteggi per accedere alla rinnovata piazza Boccaccio: il parcheggio dell’area ex-Antonelli viene sì utilizzato, ma l’impressione è che non venga sfruttato al massimo della potenzialità dalla cittadinanza.

Forse anche per l’ubicazione, con l’ingresso sui generis e piuttosto celato: il Comune potrebbe di Certaldo, si apprende, valutare la possibilità di acquisire lo spazio adiacente, in modo da agevolare l’entrata dopo aver demolito una delle strutture. Ma sarà un discorso da considerare in un secondo momento: la priorità resta quella di rendere ai certaldesi (e non solo) il nuovo centro urbano nel minor tempo possibile.