La nipote di Indro Montanelli chiamata al timone della Fondazione

La Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio ha rinnovato il suo organo il suo consiglio di amministrazione. Letizia Moizzi, nipote di Montanelli, è stata nominata presidente. Questi gli altri membri: Federica Depaolis (vice-presidente), Giovanni Malvolti (consigliere e Conservatore) Andrea Vanni Desideri (consigliere e segretario), Paolo Benvenuto (consigliere), Alessio Spinelli (in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Fucecchio); monsignore Andrea Cristiani (in qualità di arciprete pro tempore della Collegiata di Fucecchio). La Fondazione si è inoltre dotata di un organo di controllo monocratico nominato nella persona della ragioniera Daniela Riva. Il nuovo Cda ha espresso i suoi ringraziamenti ai consiglieri uscenti Lisa Sciagrà e Francesco Briganti, che hanno offerto il loro prezioso contributo alla Fondazione, in particolare modo al professor Alberto Malvolti che ha rivestito la carica di presidente dal 1999 fino ai primi mesi di quest’anno.