La famiglia della Fidapa cresce. Festeggiate altre dieci socie

La sezione di Empoli della Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari) ha festeggiato l’ingresso di dieci nuove socie per il 2024. La tradizionale Cerimonia delle Candele si è svolta alla presenza delle massime autorità fidapine. Le nuove socie, la cui età media è circa 45 anni, sono: Valentina Bagnoli, Martina Carmignani, Marisa Castiglia, Maria Chiara Cerbioni, Ilaria Falchini, Francesca Mannini, Sara Praticò, Giulia Prosperi, Laura Verriola, Cristina Zamperini. Le nuove socie – fanno sapere da Fidapa – sono donne animate dal profondo desiderio di rendersi utili e vogliono tradurre in fatti concreti i valori fondanti di Fidapa, un movimento di opinione indipendente al femminile, molto impegnato, in Italia e nel mondo, sul fronte della parità di genere e dell’uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità.

Il numero complessivo delle socie della sezione empolese è dunque passato da 63 a 73, a testimonianza del continuo interesse per i principi statutari di Fidapa e in particolare per le attività della sezione di Empoli, che continua a distinguersi grazie alle numerose iniziative realizzate anche in collaborazione con le istituzioni, le imprese e le associazioni di volontariato del territorio.

"Sono molto contenta dei risultati a oggi ottenuti e del grande interesse mostrato dalle nuove socie – ha commentato Lucia Ceccanti, presidente della Fidapa di Empoli per il biennio 2023-2025 -. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e dobbiamo andare oltre la consapevolezza e passare all’azione per ambire al cambiamento e raggiungere i nostri obiettivi". La Cerimonia delle Candele è uno dei momenti più importanti dell’anno sociale, che simboleggia l’unione di tutte le donne del mondo, aderenti alla BPW International, di cui fa parte Fidapa. Il gesto simbolico di accensione delle candele esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi, che determinano l’agire dell’associazione.

All’evento hanno preso parte, fra gli altri, anche le presidenti delle sezioni Fidapa di San Miniato (Camilla Giunti), Prato (Catia Vannucci), Montecatini (Helga Bracali) e Pistoia (Maria Rita Schivo) e il presidente del Rotary Club di Empoli (Andrea Cantini). La Fidapa di Empoli fa parte, insieme ad altre 40 sezioni, del Distretto Centro, che comprende diverse regioni (Lazio, Marche, Toscana, Umbria). Fidapa BPW Italy è un’associazione composta da circa 11mila socie e appartiene alla Federazione Internazionale Ifbpw (International federation of business and professional women). Ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni.