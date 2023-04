La città verso il Palio Oggi gli sbandieratori

Occhi puntati sul prossimo appuntamento. Sabato 15 aprile ci sarà la seconda delle due sessioni delle Corse di Primavera, il tradizionale evento che precede il Palio di Fucecchio durante il quale le 12 Contrade vedranno in pista i cavalli che successivamente potranno prendere parte al Palio, in programma domenica 21 maggio. La sessione si svolgerà a partire dalle 10 e fino al pomeriggio, con diretta Facebook sulla pagina Il Palio di Fucecchio. Intanto il clima del palio 2023 è già entrato in città. Oggi, lo ricordiamo, in piazza Vittorio Veneto torna il Gran Galà del Musici e degli Sbandieratori del Palio, giunto alla sua undicesima edizione.

Gli appassionati potranno assistere alle evoluzioni degli sbandieratori che, accompagnati dai gruppi musici delle 12 contrade, coloreranno il centro cittadino per uno spettacolo davvero suggestivo. Anche questo evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Il Palio.