Intelligenza artificiale. Serata al circolo Pacchi

Il circolo Arci Pacchi di Fucecchio organizza un altro interessante appuntamento della rassegna ’Libri a Pacchi’, ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla saggistica contemporanea, con la presenza degli autori.

La prossima iniziativa si terrà sabato 2 marzo alle 17, e vedrà protagonista il libro ’In principio era ChatGPT’ di Alberto Puliafito e Mafe De Baggis, con la partecipazione dell’autore introdotto da Manuele Vannucci, consigliere del circolo. Il volume affronta tematiche di grande attualità e risonanza, immergendoci nel mondo dell’intelligenza artificiale e delle sue potenzialità rivoluzionarie. Questo saggio invita a una riflessione profonda su come l’umanità può collaborare con le macchine, trasformando le sfide in opportunità per un progresso condiviso. L’iniziativa – spiega una nota – sarà un’occasione unica per dialogare con gli autori. Sarà inoltre possibile esplorare come queste tecnologie possano diventare alleate preziose nella nostra vita quotidiana.