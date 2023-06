Iniziati i lavori di pavimentazione della nuova strada di Empoli

EMPOLI

Lavori di pavimentazione della nuova strada di raccordo tra la Statale 67 e la zona sportiva e conseguenti modifiche al traffico veicolare. E’ partito ieri il

cantiere in via di Pontorme, nel tratto compreso tra il civico 173 ed il civico 177. Fino alla fine dell’intervento è vietato il transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione

dell’attività. Lo stop alla circolazione è comunque limitata ai giorni e agli orari strettamente necessari agli interventi le cui lavorazioni incidono sulla viabilità interessata. La nuova strada di collegamento tra la zona sportiva e la Statale 67 ‘Tosco Romagnola’ è un’opera da oltre 2 milioni di euro i cui lavori

proseguono spediti. Nel mese di luglio è prevista la prima fase di asfaltatura con la realizzazione del pacchetto della pavimentazione. A seguire la ditta incaricata provvederà alla realizzazione delle ultime opere che riguarderanno le rifiniture, l’impianto semaforico e la segnaletica che, di fatto, porteranno all’ultimazione della strada e alla sua apertura nei tempi previsti dal contratto: settembre 2023. La nuova infrastruttura è strategica per il sistema stradale empolese: permetterà di dare ossigeno alla viabilità congestionata della parte est della città.