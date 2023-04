Indovina “Chi è di scena“ al Boccaccio?

CERTALDO

Teatro amatoriale, avanti tutta. Il cartellone conta ben sei spettacoli, che si terranno al Teatro Multisala Boccaccio a maggio e a ottobre 2023. Si chiama “Chi è di scena?”, la rassegna di teatro che prima prendeva il nome di “Maggio amatoriale” e che adesso si sviluppa su due mesi dell’anno. L’orario degli spettacoli resta sempre con inizio alle 21,15. Il programma debutta dunque mercoledì 10 maggio con la compagnia “Ipotesi teatrale“ che presenta “Tic Doc“, una commedia brillante tradotta dal testo di Gabriele Sbrana, per la regia e l’adattamento di Sabrina Taddei. Il secondo appuntamento è previsto per la settimana successiva, il 17 maggio, con “I Ragazzi di Guazza Borrana“ che porterà in scena “College“, commedia in due atti scritta e diretta da Goffredo Guerrini e Paolo Leoncini. Infine, il 24 maggio chiude la prima parte di “Chi è di scena?” la scuola di teatro “Polis“ con “Pillole“, con la regia e l’adattamento dal testo di Martina Dani. La rassegna riprende poi il 4 ottobre con “La Porta Al Sole“ che presenta “Le forche caudine“, commedia brillante in vernacolo, scritta da Ugo Palmerini per la regia di Goffredo Guerrini.

La compagnia “I Pochi e Nemmen Tanto Boni“ si esibisce invece l’11 ottobre, portando in scena “Il vedovo allegro“, spettacolo composto da tre atti tutti da ridere di Moreno Burattini. Il programma termina il 18 ottobre con “I Cettardini e Tutti dentro…o quasi“, una commedia brillante in due atti di Marco Belfiore, diretta appunto da “I Cettardini“.

"La rassegna di teatro amatoriale – spiega il sindaco Giacomo Cucini – è possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le compagnie teatrali del territorio. Collaborazione che dura ormai dal 2017, che valorizza la partecipazione attiva e il tessuto associativo della nostra comunità e che quest’anno si sviluppa addirittura in due momenti diversi dell’anno: a primavera e in autunno".

Confermati anche i prezzi “popolarissimi” degli spettacoli: ingresso posto unico 9 euro (riduzione soci Coop o Chianti Mutua 8 euro), e abbonamento a 6 spettacoli a soli 40 euro. Le prevendite si possono acquistare al teatro. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti rivolgersi allo 0571 664778. L’iniziativa è organizzata e coordinata dal Comune di Certaldo in collaborazione con la società “GrandeSchermo“ che gestisce il Multisala Boccaccio.