Empoli, 29 luglio 2018 - Incidente stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze. Proprio a metà pomeriggio di domenica, con traffico sostenuto per i rientri dal mare, si sono formati oltre cinque chilometri di coda dopo Empoli Ovest in direzione Firenze.

Si tratta di un camper che ha urtato la segnaletica e si è ribaltato. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, un uomo di 48 anni e due bambini, tutti fortunatamente in condizioni non gravi.

Secondo quanto riporta Muoversi in Toscana l'uscita di Empoli est per chi proviene da Livorno è chiusa.