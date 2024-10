Incidente di Petroio, la Municipale cerca testimoni

Vinci, 15 ottobre 2024 – Incidente di Petroio, la polizia municipale cerca testimoni. Per chiarire meglio la dinamica del sinistro che ha coinvolto due vetture e dove ha perso la vita il 71enne Stefano Sardelli, probabilmente colto da malore mentre si trovava alla guida, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ricerca testimoni che possano fornire informazioni e che abbiano assistito all’incidente stradale. Il sinistro è avvenuto giovedì 10 ottobre a Vinci, in via Leonardo da Vinci.

Chi è in grado di riferire elementi utili può mettersi in contatto con il personale dell’ufficio incidenti ai seguenti numeri telefonici telefonando ai numeri 0571757707 - 0571757714 o inviando una mail a [email protected].