Paura sulla strada 429: camion si intraversa e finisce contro il guard rail

Empoli, 3 giugno 2024 – Incidente all’alba di questa mattina, 3 giugno intorno alle 6, sulla strada regionale 429 nel comune di Empoli nei pressi di un centro commerciale. Un mezzo pesante si è intraversato sulla carreggiata sfondando il guard rail. Nell’impatto un serbatoio di Gnl (gas naturale liquefatto) del mezzo pesante è stato danneggiato: era stato rifornito poco tempo prima dell’incidente. Sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, un’autobotte e l’autogru e hanno messo in sicurezza l’area. Lunghe manovre con l’autogru per ripristinare il mezzo in condizioni di marcia. Sul posto presente anche il nucleo Nucleare biologico chimico radiologico. Non ci sono persone coinvolte.