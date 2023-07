In piazza Machiavelli ecco la Tosca di Puccini Dirige Andrea Severi

MONTESPERTOLI

Archiviato il successo del debutto di “Un’opera Gigantesca“, è già tempo del secondo appuntamento della 14esima edizione del Festival Amedeo Bassi. Venerdì sera alle 21 in piazza Machiavelli ci sarà infatti la “Tosca“ con l’Italian Opera Florence diretta da Andrea Severi, con la regia di Alberto Paloscia. Per quanto riguarda i vari ruoli della famosa opera in tre atti di Giacomo Puccini saranno Lenny Lorenzani nei panni della Tosca, Alberto Profeta in quelli di Mario Cavaradossi, Romano Martinuzzi sarà Scarpia, Roberto Gentili porterà invece in scena Angelotti, Fabrizzio Corucci nel ruolo del sagrestano, Rocco Sharkey in quello di Spoletta, Lorenzo Martinuzzi come Sciarrone e Tommaso Alfaroli nei panni di un pastorello. Le prevendite sono disponibili presso i punti vendita di Boxoffice Toscana, Coop Empoli, Ipercoop Lastra a Signa, Coop San casciano Val di Pesa (www.boxofficetoscana.it), oppure online su www.ticketone.it. Inoltre nei giorni del Festival dalle ore 17 alle 21 sarà possibile acquistare i biglietti presso la Biblioteca comunale Balducci di Montespertoli.