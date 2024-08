Il segreto è la formazione: "Certe figure introvabili..."

Agosto si avvia alla conclusione e con l’arrivo del mese di settembre si avvicina l’inizio delle scuole, ma non solo. Ampio infatti anche il ventaglio di corsi di formazione, per i più svariati settori, che verranno attività per diplomati e non. Si va infatti da quelli altamente specializzanti, di durata più lunga, a quelli più specifici e realizzati per coloro che non hanno alcun titolo scolastico. A fare un quadro delle varie possibilità sul nostro territorio è Tiziano Cini dell’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa. "Sono tanti i corsi in partenza nei prossimi mesi per i quali sono già aperte le iscrizioni – esordisce il direttore di Asev –. Fra questi quello che la nostra agenzia organizza e gestisce per conto di Its Academy nel settore digitale e informatico. L’inizio delle lezioni è previsto per ottobre con una durata biennale, all’interno del Polo tecnologico di Sesa. Proprio in questi giorni stiamo raccogliendo le prime iscrizioni, che scadranno a fine settembre, e c’è già una buona risposta ma ci auguriamo che nel giro del prossimo mese si possa superare anche le 25 unità, limite massimo di persone che possono partecipare. Dovesse succedere prima di far partire i corsi saranno effettuate delle selezioni".

Si tratta di un corso gratuito che rilascia un titolo a livello nazionale di tecnico superiore per l’amministrazione, la gestione finanziaria e il controllo di gestione. Uno dei corsi più qualificanti che all’interno di un percorso formativo si piazza tra il diploma e una laurea breve. "Per quanto riguarda invece i corsi proposti proprio da Asev, sempre gratuiti – prosegue Cini – a settembre partiranno le iscrizioni per quello di ceramista, novecento ore organizzate in collaborazione con la Scuola della ceramica di Montelupo, mentre a novembre è in programma un corso per tecnico superiore in ambito amministrativo". A breve inoltre l’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa riceverà la risposta da parte della Regione Toscana sull’approvazione o meno di alcuni progetti che sono stati proposti. "Si tratta di corsi da seicento ore ciascuno ed aperti a un massimo di 15 allievi – insiste Cini – atti a formare figure qualificate in ambito informatico, amministrativo e turistico".

La sfida più grande, però, sta sempre nel cercare di far coincidere quelle che sono le richieste delle aziende con ciò che offre il mercato della formazione. "Per quanto riguarda la ricerca delle aziende di figure specializzate il problema è sempre il solito, ossia quello che possano essere coerenti con quei profili che escono dai corsi. Situazione, per esempio, molto critica per tutto il settore della ristorazione – analizza Cini –. In tal senso posso dire però che un offerta così vasta di possibilità di formazione non si era mai vista". Lo stesso Cini poi sottolinea quali sono le figure professionali che vengono maggiormente richieste dalle aziende. "Si tratta prevalentemente di figure artigianali, che vanno dall’elettricista all’installatore passando per il meccanico o il manutentore specialistico oltre all’operatore informatico".

Simone Cioni