Il parco di via Adda a Serravalle: "Ora ci sono anche i nuovi giochi"

Uno spazio più bello arriva in città. Peraltro anche baciato dal sole. Con la bella stagione e il rientro dalle vacanze pasquali, ieri è stato il giorno dell’inaugurazione dei giardini pubblici e di quelli della scuola di Serravalle in via Adda. Motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale: il sindaco e l’assessora alla scuola hanno accolto alunne e alunni del vicino plesso scolastico per il parco di via Adda- via Volturno. Lavori da 29mila euro e che hanno richiesto un mese e mezzo di impegno da parte della ditta Euroform Winkler di Bolzano per installare i giochi della ditta Lappset. Ora è tutto nuovo. E pronto per il divertimento e lo svago. Tante le attrezzature ludiche disponibili per tutti – spiega una nota dell’amministrazione –: dalla capanna con sedute da gioco alla nave-gioco con tanto di cabina e timone per la parte della scuola.

Nel giardino pubblico invece è stata inserita un’altalena doppia adatta anche ai bambini con disabilità, due giochi a molla e un bilico. Una mattina di gioco e di festa che segue l’apertura di tante aree gioco che si sono seguite nel corso delle settimane: quella di Pagnana e quella di via Pio La Torre a Santa Maria. Altre nuove zone in programma per l’amministrazione sono quelle di Marcignana, Brusciana e alle ‘Case Fanfani’ di Santa Maria. Il sindaco – viene precisato – ha colto l’occasione per ricordare quanto le aree gioco siano patrimonio di tutta la città e chi le utilizza ne deve avere cura ogni giorno per il bene collettivo. Opinione ribadita anche da molte bambine e bambini che sono voluti intervenire.

"Qui veniamo a giocare spesso e spesso nascono nuove amicizie", ha detto un giovane studente membro del consiglio comunale delle bambine e dei bambini. Un altro ha specificato quanto sia bello andare a giocare al parco invece di rimanere chiusi in casa, perché fa bene alla salute e fa divertire. La loro soddisfazione è dunque motivo d’orgoglio per tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questa realizzazione.