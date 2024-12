Il gospel torna a Empoli: Harlem Sisters of Gospel in concerto al Toscana Gospel Festival

Tradizionale musica afroamericana, che unisce spiritualità, arte e comunità, il gospel si è poi diffuso in tutto il mondo e quest’anno, a distanza di cinque anni dall’ultima volta, torna anche a Empoli. L’appuntamento con l’atteso concerto, organizzato dal Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni in collaborazione con il Toscana Gospel Festival, è per dopodomani alle 21 alla Chiesa di Santo Stefano agli Agostiniani. Protagoniste della performance saranno le Harlem Sisters of Gospel, dinamico gruppo composto da cinque coriste provenienti da Harlem, New York. Sebrina e Becky, grandi amiche fin dall’infanzia, hanno fondato nel 2014 il gruppo The Harlem Sisters of Gospel, un omaggio alla città e al quartiere di Harlem dove sono cresciute. Le loro esibizioni sprigionano emozioni e trasmettono forza, coraggio e positività attraverso un repertorio che spazia dai classici gospel, come "Oh Happy Day", "When the Saints Go Marching In", "Down By The Riverside" e "Swing Low Sweet Chariot", ai tradizionali natalizi come "Silent Night e Feliz Navidad", "Joy To The World". Ogni concerto è un’esperienza interattiva che invita il pubblico a battere le mani, cantare e ballare sulle note di un sound travolgente. Il gospel è uno stile musicale che affonda le proprie radici negli antichi canti spontanei durante le giornate di lavoro della schiavitù negli Stati Uniti d’America. L’evento fa parte della ventottesima edizione del Toscana Gospel Festival ed è a ingresso è libero. Il concerto è inserito anche all’interno del cartellone musicale di "Empoli Città del Natale", che si chiuderà poi domenica prossima con il Concerto di Natale firmato dall’associazione Il Contrappunto. A partire dalle 16, la Collegiata di Sant’Andrea ospiterà infatti la Corale Santa Cecilia di Empoli con il maestro del coro Simone Faraoni e la neonata Orchestra Ferruccio Busoni diretta da Andrea Mura. Anche questo appuntamento, per il quale è previsto un programma dedicato alle melodie natalizie e non solo, è ad ingresso libero.