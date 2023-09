Il fotografo dei vip. Gli scatti di Bastianoni hanno immortalato le nozze della Ferragni

I suoi scatti sono ancora una volta diventati virali. Da Vanity Fair a Vogue passando per Elle, riviste prestigiose e (social) media sparano in copertina i suoi capolavori. E fanno sognare gli animi romantici di tutto il mondo, perché quello di David Bastianoni è un talento ormai riconosciuto universalmente. Il suo obbiettivo non conosce confini; stavolta dallo studio fotografico di Castelfiorentino il pluripremiato professionista della Valdelsa è volato al Castello di Rivalta, nel piacentino, con l’ennesimo compito speciale: immortalare le nozze da favola di Francesca Ferragni, la sorella più piccola di Chiara, icona fashion che non ha certo bisogno di presentazioni. Dalla preparazione all’ingresso in location, i momenti più intimi con i familiari, sorrisi, lacrime e divertimento. E’ tutto passato dalla macchina fotografica di Bastianoni, eletto ormai a "Wedding reporter" di famiglia dato che già nel 2018 in Sicilia aveva avuto il privilegio di scattare al matrimonio della coppia più social di sempre, quella composta appunto dall’influenzar Chiara Ferragni e dal rapper Fedez (al secolo Federico Lucia). Per custodire i ricordi più belli del loro "sì, lo voglio", baby Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti hanno scelto il premio Oscar dei fotografi di matrimoni.

Bastianoni, 42 anni, castellano doc e figlio d’arte anni, ha infatti vinto a Las Vegas per quattro volte gli WPPI (Wedding and Portrait Photographers International), il massimo riconoscimento per chi lavora in questo settore. Il professionista di Catelfiorentino, tutt’oggi profondamente legato al suo paese - dove ha sede lo studio, in via Bovio e dal quale continua a lavorare tra uno shooting fotografico e l’altro, sparsi per il mondo - è considerato uno dei migliori nel suo campo e per questo è ricercatissimo. L’album di nozze di Francesca Ferragni è online già da diversi giorni. I ritratti firmati dal team di Bastianoni lasciano ancora una volta senza fiato. Fotografata con il figlio, il piccolo Edoardo, con la cagnolina Gabriella, con le sorella Chiara e Valentina, damigelle d’onore per l’occasione e con i genitori, Francesca Ferragni è solo una delle ultime "vip" che ha scelto di affidarsi alla professionalità dello storyteller toscano. Negli anni "il maestro" ha viaggiato e fotografato nei luoghi più esclusivi del mondo; un osservatore privilegiato, come ama definirsi lui stesso. Il suo lavoro gli è valso pubblicazioni su riviste blasonate e tantissimi riconoscimenti. Un orgoglio per tutta la comunità castellana, dove Bastianoni ha mosso i primi passi ereditando competenze e cifra stilistica di famiglia (i Bastianoni sono fotografi da generazioni). Non resta che aspettare di scoprire chi sarà il prossimo chiacchieratissimo protagonista dei suoi scatti. Ylenia Cecchetti