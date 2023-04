Il disegno anatomico di Leonardo La mostra in estate per il turismo

Un disegno di Leonardo approderà a casa, a Vinci. Per quello che potrebbe essere un boom di stagione. Succederà in estate. I dettagli: la giunta Torchia ha deciso di realizzare la mostra "Il disegno anatomico di Leonardo da Vinci al tempo del Salvator Mundi" nel periodo dal 24 giugno al 23 settembre prossimi. Il progetto della mostra è stato presentato dalla dottoressa Roberta Barsanti, in qualità di direttrice del Museo Leonardiano.

L’esposizione sarà curata dal professor Pietro Marani (Politecnico di Milano), con la collaborazione della stessa Barsanti e del professor Marco Gaiani (Alma Mater Studiorum Università di Bologna). Il progetto prevede l’esposizione del disegno ‘Studio anatomico delle gambe (Miologia di arti inferiori, tre gambe)’, gessetto rosso con contorni parzialmente rafforzati a penna e inchiostro bruno su carta preparata in rosso.

Il disegno che andrà in esposizione arriverà dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana con sede in piazza Pio XI a Milano, alla quale il Comune di Vinci ha appena ‘liquidato’ la somma necessaria per l’acquisizione temporanea dell’opera, ovvero poco più di 12mila euro. Per Vinci – si spera – potrebbe essere un jolly magnifico in chiave di presenze turistiche. O comunque di punto d’approdo di tour organizzati. Ossigeno anche per l’economia locale. Che intende riprendere la marcia giusta in seguito a tre anni molto difficili. I sgenali positivi di ripresa ci sono tutti, in fatto di turismo, sull’intero territorio.