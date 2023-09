Il borgo valdelsano nel gioco Monopoli

“Parco della Vittoria“ e “Via dei giardini“ erano tra le caselle di maggior valore del famoso gioco del Monopoli. Adesso, grazie alla collaborazione tra l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia e la Hasbro è nata anche la versione Monopoly Toscana, che comprende i borghi toscani. Un’edizione che nasce per promuovere i Borghi più Belli d’Italia e che, tra le 26 caselle che compongono il gioco da tavolo dedicato alla nostra regione, compare anche quella relativa a “Montaione“. Da Anghiari a Pitigliano passando per Populonia e Scarperia, Montaione ha quindi trovato un posto di prestigio all’interno di questo gioco non solo per divertirsi ma anche per scoprire le bellezze della Toscana. Per chi volesse acquistarlo è ancora reperibile anche presso l’ufficio del turismo del Comune di Montaione.