I nonni al centro. Tante iniziative tra corsi e gite

Invecchiamento attivo. È questo l’obiettivo di un ricco programma organizzato dall’Auser di Montelupo che prevede corsi, gite, incontri e molto altro per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. La prima tappa proprio ieri: dopo la presentazione nella sede dell’associazione si è tenuto l’incontro dal titolo ’Nonne e nonni si diventa: riscoprire il legame con la propria famiglia d’origine e guardare il futuro’, con lo psicologo Giorgio Stefanini e l’assessora al diritto alla salute Stefania Fontanelli.

Da tempo l’Auser è impegnata – con un accordo siglato insieme a Regione Toscana, Anci, Federsanità e le tre Asl toscane – nel promuovere un invecchiamento sano e attivo. L’obiettivo dell’accordo è promuovere uno stile di vita sano e consapevole tra gli anziani che possa aiutare a invecchiare bene. La popolazione anziana, infatti, aumenta e in Toscana in modo particolare gli over 65 rappresentano il 26% della popolazione contro il 24% della media nazionale. In Toscana un cittadino su quattro ha più di 65 anni e un uomo anziano su dieci e due donne anziane su dieci vivono da soli. Le donne, sebbene più longeve degli uomini, vivono un numero più elevato di anni in condizioni di salute sempre più precarie. Sono infatti maggiormente colpite da patologie croniche meno letali, che però insorgono più precocemente e diventano progressivamente invalidanti con l’avanzare degli anni. Ecco che, in questo contesto, promuovere un invecchiamento sano e attivo diventa elemento di primaria importanza. Il primo degli appuntamenti del progetto Auser che si è svolto ieri è stato organizzato proprio nella “giornata dei nonni”, ricorrenza istituita nel 2005 per riconoscere ufficialmente il ruolo che le figure dei nonni hanno nella società.