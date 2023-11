I bambini scrivono a Sinner e lui risponde con la foto

I campioni sono anche modelli ed esempi educativi per i ragazzi. Preziosi. Per i valori che incarnano e rappresentano con lo sport. La classe quinta della scuola primaria di Pozzale, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, ha avuto la fortuna di poter arrivare a Malaga dove Sinner sta giocando per la Coppa Davis. Sono riusciti grazie a un babbo della stessa classe che lavora nella Federazione Italiana Tennis e Padel Francesco Paperini, a mandare un messaggio a Jannik. Con un semplice disegno – spiega una nota – hanno voluto dirgli di mettercela tutta e di non smettere mai di crederci perché loro credono in lui. Sinner con grande gioia ha risposto con una foto, fatta arrivare agli studenti. "Esempi positivi di sport, educazione e rispetto verso l’altro, sono i principi che tutti insieme dobbiamo fare nostri : scuola e famiglie", conclude la nota. Obiettivo? "Cercare di crescere e diventare la versione migliore di se stessi".