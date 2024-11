I baby calciatori dell’Empoli sono già a casa

Nessuna conseguenza per i tre ragazzi del settore giovanile dell’Empoli, che martedì erano stati trasportati in codice verde all’ospedale di Camaiore per delle lievi ferite dopo l’incidente in cui, loro malgrado, si erano ritrovati coinvolti sull’A12. I tre, infatti, stanno bene e dopo aver ricevuto le necessarie medicazioni sono subito tornati a casa, pronti anche per tornare ad allenarsi insieme ai propri compagni. Per fortuna, quindi, il brutto episodio si è concluso solo con tanto spavento. Ricordiamo che il pulmino della società azzurra era stato tamponato a pochi chilometri dal casello Versilia, nella zona di Pietrasanta, da un camion che stava percorrendo l’autostrada in direzione Livorno. Il pulmino dell’Empoli, quando è stato centrato dal mezzo pesante, si trovava fermo a bordo strada, in attesa di ripartire per recarsi al Centro Sportivo di Monteboro. Ferito anche il conducente del Tir, ricoverato in codice giallo.