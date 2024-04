Giornata dei bambini. Bus dalle parrocchie

Primi passi orgfanizzative verso la prima Giornata Mondiale dei bambini: sarà a Roma il 25 e 26 maggio prossimo. La diocesi di San Miniato si accinge a partecipare il giorno 26 sul mandato del vescovo monsignor Giovanni Paccosi. Mentre la macchina organizzativa locale è in movimento, attende ancora da Roma dettagli dell’evento: intanto la diocesi invita le parrocchie ad organizzarsi per i propri ragazzi e raccogliere le iscrizioni da inviare all’ufficio catechistico diocesano entro il 13 aprile per essere trasmesse a Roma. La parrocchia che non è in grado di prendersi un pullman – in una nota – può contattare in autonomia altre parrocchie vicine per organizzarsi il mezzo di trasporto, eventualmente può anche contattare l’Ucd. Tuttavia, le parrocchie e gruppi interessati possono fin d’ora inviare la propria intenzione di partecipare all’evento all’Ucd per email: [email protected] oppure per whatsapp al numero 3512953472.