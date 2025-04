Fondi Pnrr. Il PalaGiglioli riapre i battenti

Una buona notizia per gli sportivi e non solo. Sabato 19 aprile riapre al pubblico il PalaGiglioli, il palazzetto dedicato al basket di Ponte a Elsa. L’appuntamento è alle ore 10 alla struttura di via Tina Lorenzoni. Sarà presente il sindaco e la giunta comunale, sono invitate la cittadinanza e le società sportive del territorio e della frazione. Sarà inaugurato anche un defibrillatore, gentilmente concesso dal gruppo Lions Club Empoli.

La riqualificazione della copertura del palazzetto comunale Marzio Giglioli con lavori da 300mila euro, compiuti con fondi Pnrr, è stato il primo passo. Nel corso delle ultime settimane sono state avviate le procedure per affidare la gestione del palazzetto a una società sportiva. Nel frattempo il Comune di Empoli aveva presentato un progetto per abbattere le barriere architettoniche. L’amministrazione ha chiesto e ottenuto il massimo contributo disponibile: 50mila euro dalla Regione, con un cofinanziamento del Comune di Empoli di 10mila euro.

Il PalaGiglioli è uno dei più grandi nel territorio di Empoli, in grado di ospitare nella tribuna ben 400 posti. Il palazzetto è accessibile completamente dall’esterno, ma l’accesso alla tribuna è possibile solo tramite scale. Il progetto punta ad abbattere le barriere architettoniche con una nuova rampa di collegamento tra l’ingresso e la quota della tribuna, realizzando anche una zona spettatori per persone con disabilità. Sarà infine implementata la segnaletica con sistemi di Comunicazione aumentativa alternativa.