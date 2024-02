FiPiLi, incidenti e maxi code: giornata da incubo

Di nuovo una giornata, quella di ieri, in trappola nell’inferno della FiPiLi, dove tra le tante magagne si sconta anche la mancanza di adeguate corsie d’emergenza. Si è cominciato ieri mattina poco dopo le 8: due incidenti nel tratto tra Montelupo e Scandicci hanno provocato una coda di 12 km, con ripercussioni sugli svincoli della stessa Montelupo e Ginestra. Ciò ha comportato traffico intenso in paese, e sulle arterie verso Firenze come la Ss 67 Tosco Romagnola, la Sp 12 e la Sp 4 Volterrana. Nel pomeriggio nuovo intoppo stavolta verso Livorno, tra Empoli Ovest e San Miniato: un km di coda per incidente e veicolo in avaria. Per un motivo o per l’altro, il tratto Ginestra-Scandicci è ormai un’odissea quotidiana. A farne le spese è soprattutto Montelupo, perché molti automobilisti si riversano sulla statale e sulle provinciali cercando vie di fuga.