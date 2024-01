Esce dall’auto e si accascia. Muore madre di 65 anni stroncata da un malore fatale

Stava guidando quando ha capito che qualcosa non andava. Ha avuto solo il tempo di accostare la vettura al lato della strada, scendere dall’auto e poi più nulla. Il cuore si è fermato e non ha più ripreso a battere nonostante i disperati tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118. È deceduta così Siriana Salvadori, 65 anni, di Castelfiorentino, ieri mattina poco prima delle 11. La donna si trovava in auto quando ha accusato un malore. Ha proceduto per qualche metro e all’altezza dell’incrocio tra via Duca d’Aosta e viale Machiavelli ha adagiato la sua utilitaria a bordo strada. La 65enne ha anche trovato la forza di aprire lo sportello e uscire dall’abitacolo. Voleva forse chiedere aiuto, ma non ci è riuscita. La donna si è accasciata a terra e non ha più ripreso conoscenza.

A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla straziante scena. Sul posto è giunta l’automedica e una ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. I sanitari hanno provato per quaranta minuti a rianimarla con tutti gli strumenti a disposizione. Purtroppo il suo cuore non ha più reagito. La 65enne è deceduta sul posto per arresto cardiaco.

A quanto appreso la vittima era sposata e madre di una figlia. Immenso e inconsolabile il dolore dei familiari e degli amici una volta appresa la tragica notizia. Quella che ha colpito la povera 65enne è stata una morte improvvisa. Nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo simile. Il funerale si terrà questa mattina e la salma sarà tumulata nel cimitero di Castelfiorentino.