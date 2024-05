Empoli, un laser innovativo arriva al San Giuseppe per la chirurgia laringea

Empoli, 8 maggio 2024 – Un innovativo laser (Blue Laser) che ha permesso di ampliare l’offerta e trasferire in ambulatorio ulteriori interventi chirurgici, finora realizzati solo in sala operatoria. È la recente dotazione presso Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S. Giuseppe di Empoli che ha portato l’equipe diretta da Gianluca Leopardi, riferimento per la chirurgia laringea nella Asl Toscana Centro, a eseguire già le prime tre sedute ambulatoriali su 10 pazienti con risultati funzionali ottimi e nessuna complicanza.

Nel 2018 un gruppo di laringologi tedeschi guidati dal professor Hess, hanno descritto l'uso di questo “laser a diodi” di nuova generazione con una particolare lunghezza d'onda che lo rende particolarmente affine ai vasi sanguigni con ottima capacità di coagulo nell’assoluto rispetto dei tessuti limitrofi. È utilizzato con sempre maggiore soddisfazione per la chirurgia endoscopica ambulatoriale dei polipi laringei, edema cronico da fumo, papillomatosi respiratoria ricorrente, granuloma da contatto, la displasia lieve. È un laser specifico per la chirurgia otorinolaringoiatrica che porta dei benefici importanti grazie a una tecnologia avanzata se comparato alle precedenti generazioni di Laser.

Da lì gli enormi vantaggi della chirurgia ambulatoriale laringea con la possibilità per i pazienti di essere dimessi immediatamente dopo la procedura, evitando il ricovero in ospedale, ma assicurando risultati del trattamento sovrapponibili a quello della chirurgia tradizionale. Inevitabile l’impatto sul benessere del paziente a cominciare dai rischi dell’anestesia generale nei pazienti fragili; sulle liste d'attesa che potrebbero essere ridotte significativamente per queste patologie; oltre che sull’abbattimento dei costi sanitari stimabili a circa 1/3 del costo in regime di ricovero per la stessa patologia. Fino a pochi anni fa tutti gli interventi chirurgici a livello laringeo venivano eseguiti in sala operatoria. I progressi nell'anestesia locale, nella tecnologia, nella strumentazione (videoendoscopio transnasale ad alta definizione, strumenti di presa/aghi flessibili e laser innovativi a fibre ottiche) e nella tecnica chirurgica hanno portato a uno spostamento terapeutico dalla sala operatoria (in anestesia generale) al trattamento ambulatoriale (in anestesia locale).

Da qualche anno, presso il reparto Orl dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, vengono abitualmente eseguiti numerosi interventi laringei in setting ambulatoriale, mentre la chirurgia in sala operatoria è ancora predominante nella maggior parte degli altri Ospedali. I principali interventi che vengono eseguiti ambulatorialmente sono la biopsia per via endoscopica di neoformazioni laringee sospette per lesioni maligne; l’Iniezione laringea per via endoscopica di farmaci come acido ialuronico per le paralisi laringee; cortisone per granulomi o esiti chirurgici; tossina botulinica per selezionate affezioni neurologiche come il tremore vocale.

Maurizio Costanzo