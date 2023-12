Ecco l’ecocompattatore in piazza: "Via al riciclo di bottiglie in pet"

La città ha il suo eco compattatore. È stato inaugurato in piazza Pertini, il macchinario del Consorzio Coripet, destinato alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in pet, installato proprio accanto al fontanello di acqua ad alta qualità. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli, la vice sindaco Emma Donnini, l’assessore all’ambiente Valentina Russoniello, i consiglieri comunali Marco Cordone e Fabrizia Morelli, la responsabile dell’ufficio ambiente Ilaria Palmieri, i referenti di alcuni esercizi e servizi che hanno già aderito all’iniziativa e alcune classi della scuola media Montanelli Petrarca. A raccontare l’importanza degli eco compattatori, nello specifico per una realtà come Fucecchio, è stato invece Loris Ferretti, responsabile Coripet in Toscana, che ha spiegato nel dettaglio alla giovane platea di studenti il funzionamento del macchinario.

"Per il nostro consorzio l’importanza di questi eco compattatori è strettamente legata al recupero delle bottiglie in pet – spiega – perché questo per noi rappresenta il vero valore racchiuso in questo macchinario. E quando troviamo amministrazioni comunali sensibili a queste tematiche come quella di Fucecchio, riusciamo a portare avanti la nostra mission".

L’obiettivo del macchinario da oggi attivo in piazza Pertini, è quello di separare sin dall’origine le bottiglie in pet da altri flussi di materiali, per compattarle e successivamente riciclarle in impianti autorizzati ai fini del riciclo a ciclo chiuso bottle to bottle. Per incentivare l’utilizzo dell’eco compattatore, il Comune di Fucecchio ha previsto delle premialità: le persone che vi conferiranno le bottiglie in pet accumuleranno dei punti attraverso un’apposita app scaricata sul proprio smartphone. Al raggiungimento dell’obiettivo di 200 bottiglie conferite, sarà possibile usufruire di uno sconto di 3 euro, su una spesa minima di 20 euro, in uno degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio aderenti all’iniziativa, che verranno elencati sul macchinario stesso.