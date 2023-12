Due nuovi parchi giochi: "Pensiamo ai più piccoli"

Realizzate due nuove aree ludiche nel territorio comunale di Capraia e Limite: una a Limite sull’Arno in via delle Gardenie zona Mollaia e l’altra a Capraia Fiorentina in via Valicarda. Il Comune, com eannunciati, ha stanziato un investimento da 120mila euro per la valorizzazione degli spazi verdi con la realizzazione di due nuovi parchi gioco ma anche per l’acquisto, sostituzione e manutenzione e revisione straordinaria dei giochi presenti nel territorio comunale. Gli interventi ancora in corso invece riguardano i giochi nel parco della Pace dove saranno installate una torretta con scivolo, un’altalena due posti, struttura inclusiva ed utilizzabile da tutti i bambini, anche con problemi motori, e una piramide a corda. "Da oggi il nostro territorio ha due nuovi parchi e attrezzature gioco proprio per rendere i giardini ancora più inclusivi e divertenti. Cerchiamo così di garantire il massimo utilizzo degli spazi pubblici. Raccomando di avere cura e di rispettare i beni comuni e di conseguenza gli investimenti pubblici che con fatica e il lavoro di tutta l’amministrazione comunale stiamo attuando", ha detto il sindaco Alessandro Giunti.