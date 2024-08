Doppio binario a Empoli, via ai lavori. Sarà un mese di passione: itinerari più lunghi e disagi

Empoli, 3 agosto 2024 – Da lunedì, e fino alla fine del mese, orari alla mano e occhio alle coincidenze. Con l’inizio dei lavori per il raddoppio ferroviario sulla linea Firenze-Empoli-Siena, nella tratta Empoli-Granaiolo la circolazione dei convogli sarà sospesa. Il provvedimento è necessario per permettere le attività di bonifica del territorio da possibili ordigni esplosivi e la predisposizione delle aree di cantiere: il tutto è propedeutico alla realizzazione del doppio binario tra Empoli e Granaiolo (10 chilometri di strada ferrata) in modo da rendere omogenea l’intera tratta Poggibonsi-Empoli. Saranno 27 giorni di passione per pendolari e turisti che per spostarsi in Valdelsa saranno costretti ad alternare treno ad autobus sostitutivi. Trenitalia ha riprogrammato l’offerta cercando di limitare i disagi, che comunque restano. Per esempio, non è previsto il servizio bus a Ponte a Elsa. Oppure chi è solito prendere il treno a Granaiolo per recarsi a Firenze dovrà prima andare a Castelfiorentino, da qui salire in autobus e raggiungere Empoli per poi attendere il treno diretto verso il capoluogo. Sì, perché i punti di fermata degli autobus saranno due: a Empoli all’autostazione bus (a destra uscendo dalla stazione) piattaforma 7 e 8 e a Castelfiorentino al parcheggio Metropark (a sinistra uscendo dalla stazione). A Granaiolo non è possibile effettuare il servizio bus per le dimensioni non idonee del piazzale che non consentono la manovra dei mezzi in entrata e in uscita, oltre al fatto che mancano punti di fermata e paline sul lato opposto al fabbricato della stazione. Chi da Siena è diretto a Firenze potrà usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in bus fino a Empoli. La frequenza degli autobus ai due punti di fermata è di circa uno ogni ora nei giorni lavorativi.

Ovviamente viaggiare su gomma non è come farlo su rotaia: è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione al traffico stradale. L’utilizzo di due mezzi per coprire lo stesso tragitto allunga poi la durata del viaggio: per andare da Empoli a Siena in treno oggi ci si impiega un’ora, da lunedì (dovendo usare il bus fino a Castelfiorentino) ci vorranno almeno 25 minuti in più. Non solo, i posti disponibili sulle corriere possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sugli autobus non è ammesso il trasporto bici né di animali a eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono stati aggiornati con il programma straordinario di treni e bus, ma la stessa Trenitalia "consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio". E qualcuno lo sta già facendo. Sulla pagina facebook ’Comitato pendolari Valdelsa’ c’è chi ha lanciato la proposta di un car sharing ’fai da te’. L’utente fa sapere nel gruppo che in questo mese prenderà l’auto per andare al lavoro a Firenze. Partirà da Certaldo intorno alle 6.45 per essere a Firenze-Rifredi alle 7.30-7.40. Per il ritorno non può garantire un orario preciso, ma chi fosse interessato all’andata potrà approfittare del passaggio con un contributo alle spese per il carburante.

Quella dal 5 al 31 agosto è la prima interruzione in programma per i lavori del raddoppio del binario. Ne seguiranno altre - la prossima è prevista in un week-end di ottobre 2024 – che saranno distribuite nel corso dei prossimi anni dal momento che per portare a compimento l’opera ci vorranno 1.590 giorni. In pratica più di 4 anni di lavori. Saranno presumibilmente i pendolari del 2028 a godere appieno dei risultati di questa piccola, grande rivoluzione annunciata nell’ormai lontano 2016 e che, tra ritardi e rinvii, è partita solo adesso.