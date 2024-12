Divieto di vendere alcol: presto l’ordinanza

Una piazza libera dall’alcol. I cartelli in piazza Don Minzoni lo ricordano a più riprese ma in molti ignorano il divieto. E ora al vaglio dell’amministrazione comunale c’è un inasprimento dell’ordinanza.

L’ipotesi, al momento al vaglio degli uffici comunali, è di vietare non solo il consumo ma anche la vendita dell’alcol in piazza e nelle zone circostanti ritenute sensibili. Servirà però un’ordinanza ad hoc che escluda determinate attività commerciali come ad esempio pub e ristoranti. Per tutte le altre tipologie di esercizi commerciali – minimarket in primis, ma anche bar – presto potrebbe entrare in vigore il divieto di vendere alcolici. Ordinanze simili sono già state adottate altrove ma per Empoli si tratta di una novità. Nel corso di queste settimane gli uffici sono al lavoro anche per individuare e circoscrivere il perimetro più delicato del centro in cui applicare il provvedimento.

L’idea almeno per il momento è quella di limitare l’ordinanza a determinati orari, più critici, come ad esempio dalle 19 in poi. Per adesso si parla di un’idea, di una volontà che presto dovrà essere messa in pratica. Ancora infatti non c’è alcuna ratifica a riguardo. Anche le forze dell’ordine sono state informate di questa volontà: ancora non ci sono tempi certi di attuazione ma, come detto, gli uffici sono al lavoro ed è facile ipotizzare che nei primi giorni del 2025 l’ordinanza possa essere messa nero su bianco.