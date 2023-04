Diritti dei bambini. "Più tutele ai minori: segnali di disagio in costante aumento"

Empoli, 15 aprile 2023 – La scelta migliore è mantenere le promesse fatte. Non farlo è un errore imperdonabile. Le bambine e i bambini se coinvolti in una separazione difficile riescono addirittura a diventare custodi dei genitori che litigano senza pietà, ma non dimenticheranno mai una promessa non mantenuta. Non dimenticheranno mai di non essere stati ascoltati. Sono state molte e importantissime le osservazioni uscite dal convegno “La tutela dei diritti del minore nella riforma del processo civile” svoltosi ieri agli Agostiniani e organizzato dal centro Comete, ma nessuna centrale come questa.

A illustrare i contenuti della riforma Cartabia a una platea attenta di professionisti sono stati la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, la presidente del tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, la presidente dell’Ordine psicologi Toscana, Maria Antonietta Gulino, il presidente dell’Associazione avvocati Empoli e Valdelsa, Gian Paolo Stefanelli e numerosi altri relatori sia del mondo giuridico-legale sia di quello psicologico e sanitario.

Come ha spiegato l’avvocato empolese Valeria Vezzosi: "La riforma ha valorizzato il principio che i bambini devono essere tutelati e ascoltati. Il processo così è più efficace nell’assicurare la tutela dei diritti dei minori". E quanto sia importante questa funzione di ascolto lo ha sottolineato Maria Antonietta Gulino fornendo alcuni dati sulla criminalità minorile nella provincia di Firenze. "Sono stati 259 i minori denunciati per truffe – ha elencato Gulino – rapine e spaccio nel 2022 e sono già oltre 60 i minori indagati nel 2023. Le rapine in strada sono aumentate del 24% nel primo trimestre 2023". Dati allarmanti, che per Gulino hanno una spiegazione. "I bambini sono il vertice di un triangolo con le figure genitoriali - ha detto la presidente Gulino – e sono naturalmente predisposti a proteggere i propri adulti di riferimento in qualsiasi contesto. Se questi adulti latitano, il bambino non può pensare ai propri bisogni primari perché deve occuparsi di loro. Un figlio, nei contenziosi fra genitori, ha bisogno di qualcuno che lo ascolti e lo comprenda, altrimenti da bambino smarrito diventerà un adolescente problematico. Noi che siamo preposti a questo ascolto, dobbiamo fare uno sforzo per capirli meglio". Un concetto ribadito dall’avvocato Giuseppina Abate, consigliere dell’Ordine di Firenze, che ha sottolineato l’importanza di “spostare l’attenzione dall’adulto presente al minore assente“ durante le controversie per le separazioni o negli altri casi che coinvolgono la tutela dei minori.

Infine i dati rilevati dal centro CoMeTe di Empoli in relazione al disagio dei minori sul territorio. Come ha spiegato la psicologa e psicoterapeuta Conny Leporatti: "E’stata rilevata una crescita negli accessi all’ambito sanitario per valutazione e diagnosi in ambito psicologico che ha visto un incremento del 27% nel 2022. Gli accessi hanno visto una caratterizzazione specifica sulla sofferenza psicologica di bambini e adolescenti, legata alla pandemia e al contesto attuale, caratterizzato da forti conflittualità, difficile vita in ambito scolastico ed extra scolastico (eventi di bullismo e cyberbullismo) e al contesto di sofferenza legato alla perdita di punti di riferimento e a condizioni familiari gravate da difficoltà economiche, relazionali e di separazioni ad alta conflittualità". Gli effetti? Catastrofici. "La sofferenza – continua Leporatti – è caratterizzata da stati di ansia fino a contesti di depressione, con un ampiamento significativo dei disturbi del comportamento alimentare e della dipendenza da dispositivi e alcol".