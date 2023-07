Dalla Toscana fino all’Oriente Tra spiagge e viaggi a tappe Ecco le vacanze dei politici

Che sia sognata da mesi, pianificata nel dettaglio o improvvisata all’ultimo minuto, è tempo di vacanza anche per gli amministratori locali. Dal mare alla montagna, dall’Italia a destinazioni esotiche e - in pochissimi casi - a lungo raggio, le valigie sono pronte per tutti. O quasi. Per la giunta Barnini saranno ferie a misura di famiglia. Soggiorni non troppo lontani da Empoli, tempo libero da trascorrere con mogli, mariti e figli per sindaco ed assessori che hanno prediletto località italiane. Niente viaggi aerei, non preoccupano quindi gli scioperi dei voli che in questo periodo hanno fatto ritardare le partenze di tanti vacanzieri.

Per molti politici locali questi sono ancora giorni di lavoro. Ma per tutti (o quasi) la destinazione è già decisa. Opterà per il bel mar ligure il sindaco Brenda Barnini, che partirà con il marito e i due figli. Spiagge e salsedine anche per la neomamma Valentina Torrini, che sceglie di restare in Toscana: l’assessore al Sociale e alle Pari Opportunità si godrà la famiglia a Cecina. Scenario diverso per Adolfo Bellucci: l’assessore con delega alle Manutenzioni cercherà refrigerio sull’appenino Tosco Emiliano trascorrendo qualche giorno a Lizzano in Belvedere, comune di appena 2mila abitanti. Doppia destinazione, invece, per Antonio Ponzo Pellegrini che da una delle perle dell’arcipelago toscano si muoverà poi verso la riviera romagnola. Dall’Adriatico al Tirreno, l’assessore a Commercio, Sicurezza e Polizia Urbana lascerà Empoli per il mare dell’incontaminata Isola del Giglio e per la movida della ben più affollata Cesenatico. L’unico con il passaporto in mano, pronto a varcare il confine nazionale è Massimo Marconcini. Una settimana a Cipro è la giusta ricompensa dopo un anno di lavoro per l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile. Se il vicesindaco Fabio Barsottini è da pochi giorni rientrato in municipio, c’è ancora chi è incerto su dove andare. Tra gli indecisi del last minute, l’assessore alla Cultura e Turismo (per l’appunto) Giulia Terreni e l’assessore allo Sport, Associazionismo e Volontariato Fabrizio Biuzzi. Auto e viaggio a tappe intermedie, rotolando verso Sud. E’ la formula scelta dal consigliere regionale Pd Enrico Sostegni. "Mia moglie è di origini siciliane quindi, come ogni anno, scendiamo giù in macchina nella settimana di Ferragosto e sfruttiamo il viaggio per visitare luoghi nuovi. Non è vacanza per noi senza granita e brioche".

Idee chiare anche tra i banchi dell’opposizione. Ad aspettare il capogruppo Lega Salvini Empoli una vacanza di riposo e di relax. "Viaggio già molto per lavoro - dice Andrea Picchielli - Sono appena rientrato da Bruxelles. Le vacanze le preferisco di relax. E quindi quest’anno terme e mare, con ritorno nella nostra bella Toscana". Tre giorni in Campania a Contursi Terme, per Picchielli che si allungherà verso le spiagge del Cilento e della Basilicata. "Non mancherà qualche giorno di mare tra Follonica e Castiglion della Pescaia, posti che frequento spesso".

Ad affrontare il viaggio più lungo? Senza dubbio Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli. "Lavorerò in studio fino a Ferragosto - anticipa - Poi mi godrò un po’ la mia casa di Carrara tra mari e monti". Ma non è tutto. In programma con la fidanzata, un viaggio in Oriente per tre settimane tra India, Nepal e Bhutan. "Abbiamo sempre viaggiato, prima con le nostre famiglie ed ora insieme. Ci piacciono le vacanze on the road, non facendoci mancare i giusti confort. Viaggiare è la nostra passione più grande. Con quest’ultimo itinerario, avrò visitato 57 Stati su 197 totali. Un piccolo grande record personale".

Ylenia Cecchetti