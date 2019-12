Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 dicembre 2019 - Spaventoso crollo di un muro a Montelupo Fiorentino, in via Marconi, poco dopo le 21. Il muro di contenimento - franato per una trentina di metri - ha travolto le auto in sosta, provocando ingenti danni. Cinque famiglie sono state evacuate: infatti sopra alla collinetta si trovano delle abitazioni.

Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Empoli e Firenze Ovest, i carabinieri, volontari della protezione civile, polizia municipale, gli operai del comune e la giunta comunale, Misericordia e Pubblica Assistenza. Le squadre dei vigili del fuoco stanno verificando l'eventuale coinvolgimento di persone utilizzando anche unità cinofile e del nucleo S.a.p.r. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte.

Del muro si era parlato poco tempo fa perché lo street artist Ligama lo aveva dipinto.

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha subito informato del crollo tramite la sua pagina Facebook. "Dopo che sarà scongiurata la presenza di eventuali persone rimaste sotto le macerie al momento del crollo - si legge - arriveranno le ruspe per liberare la strada". Il sindaco Paolo Masetti è atteso sul posto, al rientro da Milano dove si trovava.

Delle cinque famiglie evacuate, due hanno trovato un alloggio da parenti, alle altre tre sta pensando l'amministrazione comunale.

Per precauzione sono state chiuse sia via Marconi sia la passerella sulla Pesa. Ovviamente dovranno partire subito gli accertamenti sulle cause, anche se si può legittimamente pensare che le piogge delle ultime settimane possano aver contribuito.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata