Corti Circuito. Le compagnie al gran finale

La giornata conclusiva di In/Canti e Banchi vedrà come grandi protagonisti i corti teatrali, otto rappresentazioni che parteciperanno alla seconda edizione di "Corti Circuito", il concorso indetto anche quest’anno da TeatroCastello. Gli spettacoli saranno messi in scena per le vie di Castello alto in otto postazioni stabilite. Tra i partecipanti, Gli Avanzati, che porterà in scena "Merda!, merda!, merda!", consueto modo di dire fra gli attori prima di salire sul palco per richiamare la buona sorte, ma stavolta i tre attori in questione si addentreranno in un viaggio nel loro passato che metterà a dura prova i valori di ciascuno di loro. La compagnia Unicorno si esibirà invece con "Le seconde scelte", un testo divertente dal ritmo serrato pronto a strappare una risata. L’associazione Corte Tripoli Cinematografica di Pisa presenterà invece un corto teatrale che prende il via dalla fine di una delle favole più famose, e si intitola "La madre e il Lupo", vissero per sempre felici e contenti ? Molto gettonato il personaggio del lupo, protagonista anche del quarto spettacolo in scena domani, il "SuperLupone" a cura del Gruppo Teatrale Four Red Roses: a furia di fare il cattivo in tutte queste fiabe, anche il lupo si stressa. Ma tra i temi scelti dalle compagnie c’è anche il voto. Le ormai imminenti elezioni saranno infatti al centro dello spettacolo allestito da I Cettardini, gruppo teatrale locale specializzato nel mettere in scena le novelle dell’illustre concittadino, Boccaccio. Infine, quest’anno saranno presenti anche tre giovani attori alle prese con un monologo: Asia Pavesi interpreterà "Confusioni", una narrazione di incontri, non richiesti, sulle panchine; Stefano Cecchi si metterà invece nei panni d’un cattivone famoso, che passa ‘a nuttata (cit.), e fa i conti con se stesso in "La notte dell’Innominato"; Rachele Rossi farà infine un colorito inventario dell’esistenza del suo personaggio in "La nascita di V". Una giuria selezionerà le tre compagnie finaliste, che torneranno ad esibirsi così domani alle 19.30 in piazza Delle stanze.