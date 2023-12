Concluso l’intervento in via Maremmana

Più sicurezza per via Maremmana, la strada che porta allo svincolo della Fi-Pi-Li e anche a Sammontana. In questi giorni, la giunta Masetti l’ha certificato nero su bianco: vi è il timbro sulla regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza (per chi si muove a piedi) di via Maremmana da Vinicola al sottopasso della Fi-Pi-Li. Ci sono camminamenti adesso che permettono spostamenti più agevoli. L’intervento è costato circa 20mila euro in più rispetto a quanto preventivato, ma si tratta di un appalto da quasi 300mila euro e la tabella di marcia - avviata un anno fa - è stata rispettata. Sono stati utilizzati fondi dell’Unione Europea. Il progetto ha previsto la realizzazione di un tratto pedonale e ciclabile, il completamento di tratti di marciapiede, il potenziamento dell’illuminazione e la regimazione delle acque del rio dei Bottini, che passa sotto la strada. La giunta ha sempre tenuto a precisare che questo intervento è stato voluto "dopo aver ascoltato e verificato problematiche segnalate dai cittadini".