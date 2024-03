Comunicazione d’impresa. Azienda cerca un esperto

Azienda di Empoli ricerca un esperto in relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa da inserire nell’organico aziendale. Nello specifico la figura ricoprirà il ruolo di responsabile della comunicazione, marketing, digital marketing, social media manager, graphic design, web design, e-commerce manager. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità full time. Per candidarsi alla posizione è necessario che la risorsa abbia esperienza pregressa nella mansione. Non è richiesta di partita Iva. Serve la laurea in scienze della comunicazione o equipollenti e ottime conoscenze informatiche. È richiesto inoltre che la risorsa sia in possesso di patente B e di auto per raggiungere il luogo di lavoro. Per cadindarsi alla posizione accedere al portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it) raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana, entro il 18 marzo.