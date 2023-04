Classi aperte alla primaria Un progetto innovativo Inclusione e confronto

Un progetto sperimentale, importante e carico di significativo. Fucecchio vuol restare all’avanguardia in fatto di politiche scolastiche e formazione dei bambini e dei giovani. Ecco il progetto di "classi aperte" per una didattica più laboratoriale e cooperativa dal titolo "Aggiungi un posto in classe: tutta un’altra scuola!". Questa iniziativa viene attuata nella scuola primaria 1° Maggio di Galleno. Il progetto – si apprende da una nota – sperimenta una scuola innovativa che punta non solo all’acquisizione di competenze chiave attinenti a tutte le discipline, ma anche di competenze di cittadinanza. Così viene offerto alle alunne e agli alunni la possibilità di apprendere al meglio i contenuti proposti nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità e consentendo quindi di fronteggiare situazioni ed esigenze legate al proprio vissuto in una prospettiva futura di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Le maestre spiegano la metodologia di lavoro nella scuola: "Musica, arte, educazione motoria, espressione corporea si intrecciano con italiano, matematica, inglese e tutte le altre discipline in un incontro di saperi che sottolinea l’unicità della conoscenza – dicono – . Le bambine ed i bambini in questo modo riescono a creare e a trovare connessioni che stimolano lo sviluppo del pensiero critico e irrobustiscono la conoscenza che non viene comunque mai tralasciata. Tutte le insegnanti siamo impegnate in questa bellissima esperienza e mettiamo in campo tutta la dedizione che ha sempre contraddistinto nel tempo la nostra scuola".

Nello specifico il progetto prevede che, a cadenza settimanale, gruppi di lavoro di classi diverse sperimentino insieme la realizzazione di un’unità di competenza che comprende tutte le discipline, anche in lingua inglese.

Una nuova modalità di lavoro offre ai bambini e alle bambine un’occasione di confronto, socializzazione, inclusione e valorizzazione delle eccellenze, resa possibile anche grazie alla presenza di docenti in ruolo che garantiscono la continuità dell’offerta formativa. Si tratta di un’opportunità da far conoscere a tutte le famiglie che volessero puntare sulla qualità della formazione delle proprie bambine e dei propri bambini.