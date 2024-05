Ciclista si infortuna durante una corsa in mountain bike: salvato dall’elisoccorso

Capraia e Limite (Firenze), 26 maggio 2024 – Un ciclista è caduto in una zona impervia del Montalbano nel comune di Capraia e Limite, infortunandosi lungo un sentiero. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli.

L’uomo stava partecipando ad una corsa in mountain bike. I Vigili del fuoco lo hanno raggiunto con l’ausilio dell'elicottero regionale sanitario Pegaso 1: mediante l’utilizzo del verricello il personale sanitario ha prima stabilizzato il ciclista e poi ha acconsentito al recupero da parte dell’elicottero per il trasporto in ospedale.