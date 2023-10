Ci sono oltre 270 offerte nel settore della ristorazione

Sono 279 le offerte di lavoro che arrivano dal gruppo Cgierre, proprietario di vari marchi della ristorazione come Wiener Haus, Old Wild West, Pizzikotto. Molte riguardano anche la Toscana. A Siena e per il Valdichiana Village, per esempio, si ricerca un responsabile cucina per i ristoranti della catena Old Wild West. E’ richiesta esperienza nella mansione, maturata preferibilmente nella ristorazione commerciale o tradizionale. A Sesto Fiorentino e nel ristorante di Firenze Novoli si assumono invece addetti alla cucina e a Cascina e a Prato camerieri di sala. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi consultare il sito web dedicato all’indirizzo: www.cigierre.comlavora-con-noi.