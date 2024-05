Campinoti incontra Eike Schmidt: "Abbiamo una strategia comune"

Uno è candidato sindaco per il centrodestra a Empoli, l’altro a Firenze. Simone Campinoti ed Eike Schmidt si sono incontrati mercoledì sera. Obiettivo dell’appuntamento: fare strategia comune per i territori. "Ho portato a casa un risultato eccezionale per Empoli – esordisce Campinoti – ovvero mettere a punto già da adesso una strategia condivisa con Firenze e con l’amico Eike Schmidt per il progetto degli Uffizi Diffusi che, insieme alla sicurezza e all’Albergo diffuso, alle residenze di artisti a Empoli, cambieranno la faccia della città e anche il suo bilancio a beneficio dei cittadini e delle attività. Insomma, non siamo la succursale di nessuno".