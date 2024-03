Campinoti al vetriolo: "Sfido la ’monarchia’. Noi l’alternativa vera"

Il programma al momento resta nel cassetto, ma intanto il centrodestra empolese affila le lame alla conquista della roccaforte rossa. Forza Italia ha portato a Empoli il coordinatore regionale Marco Stella e la senatrice Stefania Craxi per un’iniziativa a sostegno del candidato Simone Campinoti. "Avevo preparato molti discorsi", esordisce Campinoti, ma di fondo l’iniziativa di ieri è finita per essere il suo ‘discorso alle truppe a Tilbury-Empoli’, un’arringa contro "la monarchia Pd" al grido "Io non ho paura". "Siamo in democrazia, ma una proposta alternativa come la nostra ha fatto diventare tutto pericoloso. Mi stanno boicottando – dice –. Il Pd fa politica per il mantenimento del potere. Io non mi sono candidato per posti di comando". Tante le bordate al Pd: "I miei poster sono in periferia e quelli del candidato Pd in centro", il Comune "spende 36mila euro per fare la celebrazione di fine mandato, una propaganda tipo i regimi di una volta". Quindi la sfida: "Io non ho paura, andremo in ginocchio nei mercati, nelle frazioni. Non abbiamo le Case del popolo, ma ci andrò lo stesso a farmi conoscere". La Tilbury-Empoli sembra davvero una battaglia decisiva per il Cdx, una marcia che punta dritto alla Toscana. Per Craxi in Toscana "più che campagne elettorali sono campagne di ’liberazione’ da una sinistra che controlla il tessuto economico-sociale". Per Stella la "liberazione della Toscana passa da Empoli e dai 184 comuni al voto" e questo percorso "ci porterà a vincere le Regionali". Empoli, inoltre, è un "focus importante" per il Cdx: "È tra i grandi distretti industriali con il 3,5% del Pil, ma è stata abbandonata dal Csx. Può diventare centrale collegandosi con il Cuoio e con il distretto dell’oro. L’ambizione è far diventare Empoli il primo distretto regionale con intorno distretti-satelliti". Il Cdx, quindi, fa nuovamente cerchio intorno a Campinoti, "il candidato migliore scelto unitariamente, un uomo del fare". E la coalizione non manca di dare prove di unità: "Non c’è un comune dove andremo divisi", si rallegra Stella, "è l’interesse nazionale che cementa il Cdx", dice Craxi. FI annuncia una "serie di appuntamenti di ministri, sottosegretari e parlamentari in Toscana per sostenere i candidati" e sogna un "nuovo Rinascimento: bisogna iniziare dal buon governo del territorio", così Stefania Craxi.

Giovanni Mennillo