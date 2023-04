Bullismo: fenomeno in espansione Come riconoscerlo e affrontarlo

EMPOLI

L’idea era in piedi da tempo, ma gli ultimi fatti di cronaca – a partire da quello che ha coinvolto un ragazzino in via Roma – hanno dato una spinta ad accelerare il percorso. Cinque incontri dedicati al tema del bullismo, un progetto rivolto soprattutto ai genitori per capire come riconoscere e, soprattutto, affrontare certe tematiche. L’organizzazione è a cura dell’associazione "Mons. Giovanni Cavini", ente di promozione sociale senza scopo di lucro, legato alla Parrocchia della Collegiata di Sant’Andrea, conosciuta prevalentemente per il celebre e storico Torneo estivo di calcio a 7, in collaborazione con Euroinfoteam, con il patrocinio del Comune di Empoli e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il progetto si chiama Bull e gli incontri sono rivolti a giovani in età scolare, genitori, operatori del mondo della scuola, dello sport, dell’intrattenimento e a tutti coloro che si ritengono sensibili a queste tematiche. Si terranno all’Oratorio Sant’Andrea tutti i mercoledì, dalle 18 alle 20, dal 12 aprile al 10 maggio. La partecipazione è libera e gratuita. "Siamo molto orgogliosi di essere pionieri nell’organizzazione di questa serie di incontri sul bullismo - spiega Lorenzo Ancillotti, presidente dell’associazione Mons. Giovanni Cavini - Empoli è da sempre un’isola felice e sembra apparentemente lontanissima dalle problematiche come quelle che affronteremo. Purtroppo, recenti fatti di cronaca ci dimostrano che il disagio giovanile spesso esplode in fenomeni violenti e aggressivi, soprattutto tra coetanei e ci è sembrata una bella opportunità quella di poter divulgare una corretta informazione in merito". I temi affrontati saranno molteplici e tutti analizzati e discussi da specialisti altamente qualificati. Bullismo e cyberbullismo: conoscere fenomeni e indicatori. Legalità e cybersecurity nei casi di bullismo e cyberbullismo. Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo attraverso i super errori: cosa fare e cosa non fare. Vittima e bullo: il ruolo delle emozioni. Empatica-mente: sviluppare l’empatia per prevenire il disagio e promuovere la salute nei casi di (cyber) bullismo. "Lo scopo - sottolinea Gianluca Viti di Euroinfoteam Consulenza e formazione - è quello di sensibilizzare, informare e formare adulti che potrebbero trovarsi, anche inconsapevolmente, a dover gestire questo tipo di fenomeni che, purtroppo, sembrano essere sempre più diffusi. Per chi ne farà richiesta sarà rilasciato un attestato di frequenza".